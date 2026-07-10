



В Волгограде в рамках благоустройства территории площади перед железнодорожным вокзалом специалисты приступили к монтажу декоративно-архитектурных элементов на фонтане «Детский хоровод». Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже завершена установка фигур лягушек на бортах чаши фонтана.

– В настоящее время завершается облицовка гранитом чаши фонтана диаметром более 15 метров. Специалисты установили восемь бронзовых, покрытых патиной, фигур лягушек. В пасти скульптур земноводных смонтированы форсунки для формирования водяных струй. На следующем этапе специалисты установят центральную фигуру, изображающей детей, водящих хоровод вокруг крокодила, – пояснили в мэрии.





Одновременно на привокзальной площади ведется мощение пешеходных дорожек, в сформированные клумбы засыпается грунт. В дальнейшем здесь планируют высадить порядка 300 деревьев и свыше тысячи кустарников. Уход за растениями обеспечит современный поливочный водопровод.

Напомним, масштабная реконструкция площади и самого фонтана началась в Волгограде весной текущего года. Ключевой архитектурной формой обновляемого общественного пространства станет знаковый для жителей города-героя фонтан «Детский хоровод». Гидротехническое сооружение является воссозданной копией располагавшегося ранее на этом месте фонтана, который пережил Сталинградскую битву.

Параллельно ведутся работы и на площади Павших Борцов, где уже приступили к подготовке будущей пешеходной аллеи.

Видео: администрация Волгограда