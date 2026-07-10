



В Городищенском районе Волгоградской области прошла масштабная проверка сельхозугодий и складских помещений. Рейд провели сотрудники Управления ФСБ России, полицейские и ОМОН. Как сообщает ИА «Высота 102», силовики нагрянули в Самофаловское сельское поселение накануне.





По информации правоохранительных органов, в отдел полиции были доставлены 56 иностранных граждан. Шесть человек привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность (ст. 18.10 КоАП РФ, одного – за нарушение правил въезда или режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ).

– Три мигранта решено выдворить из России с запретом на въезд на 5 лет и штрафом по 2 тысячи рублей, – сообщили информагентству в силовых структурах.









Кроме того, сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя, который допустил нарушения при использовании иностранной рабочей силы (ст. 18.15 КоАП РФ).





Рейды на сельхозпредприятиях региона продолжаются – силовики намерены и дальше проверять законность пребывания и трудоустройства мигрантов на полях Волгоградской области.

Ранее сообщалось о рейдах в Калачевском районе Волгоградской области – полиция и ФСБ искали нелегалов на автодорогах и по местам традиционного трудоустройства мигрантов. А накануне проверке подверглись цыганские хоромы в Калачевском районе – там искали наркотики, оружие и боприпасы.

Основная цель подобных профилактических мероприятий – предотвращение тяжких преступлений на территории Волгоградской области и своевременное выявление лиц, склонных к их совершению.

Фото: оперативная съемка