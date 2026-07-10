



Россиянин добровольно обратился к спецслужбам и помог предотвратить крупномасштабный теракт, который готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Целью атаки был военный аэродром «Ростов-Центральный», сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.





По данным спецслужбы, украинская разведка планировала нанести удар по объекту с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Каждый беспилотник должен был нести более килограмма взрывчатки. Противник намеревался разрушить инфраструктуру аэродрома, уничтожить личный состав и авиационную технику.

Для подготовки теракта украинская военная разведка попыталась завербовать гражданина России, пообещав ему денежное вознаграждение. Однако мужчина, получив предложение от представителя ГУР, самостоятельно пришел в территориальное управление ФСБ и сообщил о готовящейся атаке. После этого все контакты с украинским куратором проходили под контролем российских силовиков.

В ходе операции представитель ГУР передал россиянину координаты тайника с дронами и инструкции по проведению атаки. Все 13 беспилотников были обнаружены и обезврежены. После получения аванса (20% от обещанной суммы) контролируемое взаимодействие с разведкой прекратили.

– Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося теракта, продолжаются, – сообщают в ФСБ России.

Силовики напоминают о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными. В случае, если злоумышленники, в том числе представители украинской разведки, выходят на связь и предлагают совершить преступление, следует незамедлительно обращаться в спецслужбы. Пример россиянина, сорвавшего теракт ВСУ на аэродроме под Ростовом, – прямое свидетельство того, что правильный шаг рядового гражданина может предотвратить преступление и гибель российских военнослужащих.

– В соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца, – подчеркивают в ФСБ России.