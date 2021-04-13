



Следствие завершило расследование в отношении второго фигуранта уголовного дела о гибели 9-летней девочки в фонтане в Даниловском районе, сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Ландшафтный дизайнер, который работал в подрядной организации, обвиняется по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в рамках договора подряда, заключенного летом 2018 года между администрацией сельского поселения и индивидуальным предпринимателем, обвиняемый в отсутствие проектной документации построил фонтан в сельском парке, расположенном в Даниловском районе области. Работы были выполнены крайне некачественно: расположенная в чаше фонтана электропроводка не была оснащена механической защитой, установленный там же погружной насос вовсе не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях, более того – отсутствовало устройство автоматического отключения питания. Тем не менее, архитектурная конструкция была введена в эксплуатацию и функционировала два года.

Трагедия произошла 5 июля прошлого года. 9-летняя девочка, которая с подругой гуляла по парку, уронила свою кепку в наполненную водой чашу. Ее убило током, когда она попыталась достать головной убор из воды. Школьница скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ландшафтного дизайнера направлено в прокуратуру района.

Как ранее сообщалось, в гибели ребенка также обвиняется глава Березовского сельского поселения Даниловского района. Уголовное дело в марте было передано в суд. За халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека, ему грозит до 5 лет лишения свободы.



