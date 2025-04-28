В Волгограде горит зеленая зона у ТРЦ «Парк Хаус»

Жители Волгограда делятся кадрами пожара у ТРЦ «Парк Хаус» в Дзержинском районе, передает V102.RU. По словам очевидцев, в настоящее время полыхают хвойные насаждения и другая растительность на прилегающей к торговому комплексу территории. Рядом с пламенем огня находится небольшое кафе, на которое может перекинуться пожар.





Посетители торгового комплекса наблюдают за происходящим с порожек главного входа.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что пожарные расчеты выдвинулись к месту происшествия.

- К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений, пламя потушили огнетушителями сотрудники объекта, - сообщили в региональном МЧС.

Видео: Жесть Волгограда / t.me