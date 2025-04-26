Курьера мошенников в футболке «СССР» задержали в Волгограде

Сотрудники уголовного розыска задержали в Волгограде 29-летнего курьера, который по указке мошенников забирал у обманутых пенсионеров деньги, а 10% забирал себе, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.





Такую «непыльную» работу мужчина нашел в мессенджере. Волгоградец изначально знал, что ему придется заниматься противозаконным делом, но согласился.

- Сообщники задержанного действовали по уже известной схеме: звонили пенсионерам, сообщая, что якобы их родственники попали в ДТП, в которых пострадали люди. Под предлогом решения вопроса о непривлечении их к уголовной ответственности аферисты требовали денег, - рассказали в Главке.

77-летняя жительница Калачевского района отдала 90 тысяч рублей, 75-летняя пенсионерка из Руднянского района лишилась 140 тысяч, а 79-летняя жительница Светлоярского района – 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Курьера заключили под стражу. Он во всем признался.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области