Под Волгоградом суд обязал чиновников возобновить работу автобусов №111 и №707





В Калачёвском районе Волгоградской области прокуратура через суд заставила властей возобновить работу автобусных маршрутов №111 и №707. Как сообщает ИА «Высота 102», транспортные направления протяжённостью порядка 50 километров до начала этого года связывали Калач-на-Дону с посёлками Береславка и Заря, при этом другие автобусы оказались не способны удовлетворить возросший спрос.

- Вопреки требованиям законодательства с января 2025 года прекращена работа двух маршрутов №№ 111, 707. При этом оставшиеся маршруты обеспечивают порядка 60% от фактической потребности населения в оказании транспортных услуг, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Незаконные действия местных властей привлекли внимание надзорного ведомства. В результате прокуратура вынуждена была обратиться в суд с иском о понуждении чиновников к возобновлению обслуживания обоих транспортных направлений.

Отметим, районный суд поддержал эти требования, обязав местную администрацию предпринять все необходимые меры для запуска работы автобусов. В настоящее время чиновники объявили о поиске новых перевозчиков.