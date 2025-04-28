Кремль: Владимир Путин посетит Волгоград 29 апреля





Визит президента России Владимира Путина в Волгоград для участия в международном форуме «Великое наследие – общее будущее» состоится 29 апреля. Об этом, передает ИА «Высота 102», сообщила пресс-служба Кремля. В этот же день запланирован и приезд в город-герой президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

По данным Кремля, главы государств выступят на пленарном заседании. Также президенты России и Беларуси планируют посетить Мамаев курган.

Предусмотрена программами визита президентов в Волгоград их отдельная беседа, в ходе которой Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить вопросы дальнейшего стратегического партнёрства и союзничества.

Владимир Путин, по данным Кремля, также проведет рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Напомним, что сегодня, 28 апреля, в Волгоград прибыли представители 20 стран–участниц международного форума, который проводится в Волгограде в преддверии 80-летия Великой Победы по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Фото: пресс-служба Кремля