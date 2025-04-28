В Волгограде к зданию Росгвардии прибыл пожарный расчет МЧС

Сотрудники МЧС и вневедомственной охраны Росгвардии по Волгоградской области провели совместную тренировку действий при условном пожаре, передает V102.RU со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

- В административном здании Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Волгоградской области провели тренировки по отработке действий сотрудников при пожаре, проведению работ по тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации нештатным пожарным расчетом. Кроме того, был отработан порядок взаимодействия с пожарно-спасательными подразделениями, - рассказали в ведомстве.





Совместные тренировки, по словам сотрудников Росгвардии, помогают правильно действовать и принимать безошибочные решения в случае возникновения реальной угрозы.





Фото: Управления Росгвардии по Волгоградской области