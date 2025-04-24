В Волгоградской области перед судом предстанет 55-летний охранник из соседнего региона, которого поймали в Светлоярском районе за незаконную рыбалку с сетью. Как сообщили V102.RU в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, максимальное наказание, которое грозит рыбаку за содеянное, составляет до двух лет лишения свободы.

Житель Астраханской области обвиняется по пп. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ и находится под подпиской о невыезде.

Согласно материалам дела, в марте этого года в ходе патрулирования участка берега акватории реки Волга вблизи СНТ «Волжанка» в Светлоярском районе Волгоградской области его задержали сотрудники транспортной полиции.

У рыбака изъяли двухметровую рыболовную сеть и надувную лодку, а также 20 экземпляров добытого леща. Ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в 10 тысяч рублей.