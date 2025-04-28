Телеведущий Евгений Попов: Волгоград – прекрасный город





Депутат Государственной думы, телеведущий Евгений Попов, прибывший 28 апреля в Волгоград для участия в международном форуме «Великое наследие – общее будущее», записал небольшую видеоэкскурсию для своих подписчиков в Telegram с площади Павших борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», парламентарий поделился впечатлениями от города-героя, а заодно попросил прощения у жителей в связи с временными неудобствами.

– Рад приветствовать вас всех в Волгограде. В эти дни он называется Сталинград – как в те великие и священные времена Великой Отечественной войны, когда в универмаге был пленен Паулюс и фактически была поставлена точка в Сталинградской битве. Хочу попросить прощения у всех жителей Волгограда за те временные неудобства, которые созданы в связи с проведением форума. Очень много иностранных делегаций. Действительно очень много. И лидеры государств приедут, и представители парламентов. Форум для нас действительно очень важен для нас всех. И особенно для тех, кто приближал Победу, кто участвовал в борьбе с нацизмом и в итоге победил его. Прекрасный город. Прекрасное время. Прекрасные даты. Я всех поздравляю с наступающим праздником Днем Победы, – с такими словами обратился Евгений Попов к своим многочисленным подписчикам.





Напомним, участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» принимают представители 20 стран. В Волгоград 28 апреля прибыли делегации Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Киргизии, Кубы, Монголии, Словакии, Сербии, Армении, Туркменистана, Вьетнама, Приднестровья и других стран. Общее число иностранных участников, как было заявлено, составит около 500.

Ранее впечатлениями от посещения Волгограда уже успели поделиться молодые парламентарии Республики Беларусь.