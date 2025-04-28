Общество

Первый показ «Света Великой Победы» в Волгограде: видео ИА «Высота 102»

Общество 28.04.2025 23:18
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28.04.2025 23:18


28 апреля в Волгограде салютом и грандиозным лазерным шоу завершился первый день международного форума «Великое наследие — общее будущее». Как сообщает ИА «Высота 102», сотни парламентариев из 20 стран, а также политики, журналисты и эксперты увидели уникальное представление на Мамаевом кургане в рамках традиционной акции «Свет Великой Победы».



В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне организаторы приняли решение расширить границы проекции изображений. На этот раз задействованы были не только скульптура «Родина-мать», но и подножье мемориального комплекса.

Кадры из кинохроники боевых действий, современная компьютерная графика, транслируемые лазерными проекторами на поверхностях монументальных композиций одного из наиболее величественных памятников воинской доблести, не оставили равнодушным ни одного зрителя.

Иностранные гости не только с восхищением ловили каждое мгновение акции, но и старались запечатлеть всё на мобильные телефоны.

Шоу длилось около 30 минут, что оказалось более чем достаточно, чтобы погрузить участников в атмосферу грандиозных событий 80-летней давности.

Отметим, для проведения спецпоказа в рамках акции «Свет Великой Победы» доступ на Мамаев курган был ограничен. Наблюдать лазерное шоу волгоградцы и гости города-героя смогли только лишь на расстоянии. Однако, организаторы обещают, что все желающие смогут совсем скоро наверстать упущенное. Основные показы представления пройдут традиционно 7, 8 и 9 мая. В этом году акция также охватит и фасад музея-панорамы «Сталинградская битва».

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА "Высота 102"

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