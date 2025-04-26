Расследования

Волгоградца частично лишили заработка за нападение на полицейского

Расследования 26.04.2025 07:18
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26.04.2025 07:18


Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор местному жителю, который напал на полицейского. Как сообщает V102.RU со ссылкой на райсуд, за содеянное мужчине назначено 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Установлено, что фигурант уголовного дела в декабре 2024 года проявил агрессию в отношении полицейских, которые прибыли на вызов о драке в одном из дворов в городе Новоаннинский. Мужчина начал нецензурно ругаться, а потом заявил полицейским, чтобы они «не лезли не в своё дело». Тогда один из правоохранителей разъяснил дебоширу, что его привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство. В ответ он толкнул полицейского в плечо, а когда тот упал, пытался нанести ему удары по лицу. Другие полицейские, подоспевшие на помощь, остановили нападавшего.

В суде он полностью признал вину и раскаялся. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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