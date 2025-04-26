Волгоградца частично лишили заработка за нападение на полицейского

Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор местному жителю, который напал на полицейского. Как сообщает V102.RU со ссылкой на райсуд, за содеянное мужчине назначено 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Установлено, что фигурант уголовного дела в декабре 2024 года проявил агрессию в отношении полицейских, которые прибыли на вызов о драке в одном из дворов в городе Новоаннинский. Мужчина начал нецензурно ругаться, а потом заявил полицейским, чтобы они «не лезли не в своё дело». Тогда один из правоохранителей разъяснил дебоширу, что его привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство. В ответ он толкнул полицейского в плечо, а когда тот упал, пытался нанести ему удары по лицу. Другие полицейские, подоспевшие на помощь, остановили нападавшего.

В суде он полностью признал вину и раскаялся.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.