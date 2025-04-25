Саратовский олигарх Качуровский останется в СИЗО Волгограда





Саратовскому бизнесмену Виктору Качуровскому не удалось оспорить решение Центрального районного суда о заключении его под стражу до 31 мая. Как сообщает ИА «Высота 102», апелляционная инстанция оставила без изменения решение районного суда.

На судебном заседании, передает корреспондент информагентства, адвокаты просили изменить меру пресечения Качуровскому. Защитники предоставили выписки о заболеваниях доверителя, в том числе связанных с проблемами с сердцем, сосудами головного мозга и внутренних органов. Также предоставили договор найма квартиры, которую уже сняли для Качуровского в Котово, если ему изменят меру пресечения на домашний арест. Олигарх прописан в Саратове, а живёт на турбазе в Саратовской области.

Защита, обосновывая ходатайство об изменении меры пресечения на запрет заниматься определённой деятельностью, домашним арестом или залогом в 3 млн рублей, заявила об ухудшении здоровья Качуровского, так как у него повышенное давление. Сам же Качуровский утверждает, что из-за проблем со здоровьем ему трудно вникать в материалы дела. Также адвокат акцентировал внимание суда на то, что подзащитный руководит несколькими организациями, которые выполняют в том числе социальными функциями, например, по подготовке города к отопительному сезону.





Представитель прокуратуры попросил суд оставить решение центрального суда в силе, поскольку идёт сбор доказательств на стадии предварительного следствия. Суд первой инстанции дал мотивированную оценку, принимая решение о мере пресечения. Следователь на заседание не явился.

Напомним, Виктор Качуровский подозревается в коррупционных связях с заместителем главы администрации Котово Борисом Тареевым. По версии следствия, Качуровский дал взятку Тарееву в размере 300 тысяч рублей за то, что тот утвердил актуальную систему теплоснабжения, которая позволяла получать ООО «Энергосбыт», управляющему котельными Котово, получать сверх установленного тарифа компенсационные затраты.

Речь может идти о миллионах рублей. При этом Качуровский является одним из учредителей данной компании.

Как ранее сообщалось, Тареев давно сотрудничает с Качуровским. Чиновник ранее работал в структурах саратовского олигарха, уроженца Украины, в частности, возглавлял компании, управлявшие объектами ЖКХ в Котово и Урюпинске, которые затем успешно банкротились после накопления многомиллионных долгов перед ресурсоснабжающими организациями.



