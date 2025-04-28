Федеральные новости

Матвиенко заметила очень низкие зарплаты молодых учителей в регионах

Федеральные новости 28.04.2025 13:35
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28.04.2025 13:35


Валентина Матвиенко 28 апреля на заседании Совета законодателей обратила внимание министров на слишком низкие зарплаты молодых учителей и призвала министерства просвещения и труда учитывать это при разработке новой системы оплаты труда.  

– Зарплата молодого учителя <... > - она очень низкая. <...> Поэтому, на мой взгляд, министерствам просвещения и труда при разработке новой системы оплаты труда <...> надо обратить на это внимание. Зарплата молодого учителя не просто неконкурентная, на нее невозможно содержать семью. Мы же говорим еще о демографии. Это все взаимосвязано, – цитирует председателя Совета Федерации ТАСС.  

Валентина Матвиенко сравнила зарплату молодых учителей в регионах с зарплатой разносчика пиццы в Москве. Разница, по ее словам, достигает 100 тысяч рублей не в пользу учителей. 

По данным главы СФ, из 1,1 млн выпускников педагогических вузов устраивается на работу по профессии только 40 процентов.

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