Билайн запустил акцию «Смартфон за 1 рубль»

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28.04.2025 17:25 Реклама
Весна — пора обновлений, подготовки к поездкам, отпуску и активному отдыху, а также самое время для современных, функциональных, а главное, выгодных решений. билайн предлагает смартфоны из линейки Xiaomi, которые можно забрать в рамках акции всего за 1 рубль при покупке в комплекте с бонусными рублями на связь.
Все просто: переходите на страницу акции, выбираете один из смартфонов и добавляете его в корзину. В зависимости от модели вам будут доступны бонусные рубли, которые вы сможете потратить на услуги связи — именно они составят почти всю сумму вашего заказа. В итоге клиент получает смартфон за 1 рубль, новую сим-карту и оплаченную связь на много месяцев вперед (в зависимости от того, как вы будете расходовать свой тарифный план).
Предложение доступно для новых и действующих клиентов билайна при покупке комплекта с бонусными рублями на связь и сим-картой с тарифом, участвующим в акции.
Количество товара ограничено. Акция проводится с 15 апреля по 28 мая 2025 года в интернет-магазине и собственных офисах продаж и обслуживания билайна. Подробности и условия — на сайте beeline.ru.
Фото: пресс-служба билайн.
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