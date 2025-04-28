Казак на лошади стал лучшим «Земским почтальоном» в Волгоградской области





В Волгоградской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон», организаторами которого выступили партия «Единая Россия» и Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи». Как сообщила в социальных сетях возглавившая жюри депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева, лучшим из лучших в регионе был признан Павел Попов – почтальон из хутора Дурновского Новоаннинского района. На протяжении 9 лет казак доставляет газеты и письма односельчанам верхом на коне.

– Павел Петрович никогда не отказывает пожилым хуторянам в житейских просьбах, поэтому для них он стал добрым и верным товарищем, – подчеркнула Ирина Соловьева. – Почтальон на селе – незаменимый человек, который должен сочетать в себе как профессиональные, так и лучшие душевные качества. Нельзя забывать и о том, какая это ответственная и нелегкая работа. Поэтому так важно отмечать на федеральном уровне труд лучших представителей этой профессии из глубинки.

Теперь Павлу Попову, «обскакавшему» 59 соперников на региональном этапе, предстоит представлять Волгоградскую область в Москве. Финальный этап состоится в столице 5 июня. Перед этим – с 12 мая по 5 июня – в «ВКонтакте» пройдет общественное голосование в специальной номинации — «Народный почтальон», основанной на отобранных региональными комиссиями заявках.

Фото: volgograd.er.ru