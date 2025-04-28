Общество

Будь умнее фастфуда: волгоградские дети борются за звание «Знатоки здоровой еды»

Общество 28.04.2025 16:20
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28.04.2025 16:20

Городской конкурс «Здоровое поколение: фестиваль здорового питания», который проходит в Волгограде, продолжает привлекать внимание и вдохновлять молодых участников. Уже более 650 школьников из различных образовательных учреждений города приняли активное участие в этом значимом мероприятии, целью которого является вовлечение детей в здоровый образ жизни и формирование у них понимания важности правильного питания.

Организаторами конкурса являются департамент по образованию администрации Волгограда и Ассоциация участников общественного питания «Профессионалы социального питания и оздоровления населения». Важную поддержку проекту оказывает компания «Виво Маркет» и другие операторы питания, работающие с муниципальными образовательными учреждениями города.

— Этот конкурс — отличная площадка для развития творческих способностей и расширения кругозора наших школьников. Каждый этап конкурса несет в себе уникальную ценность: позволяют ребятам проверить свои знания о правильном питании, развивают практические навыки и умение работать в команде и дают возможность проявить себя в искусстве и самовыражении, — подчеркнул глава компании «Виво Маркет» Роман Ковалев.

Конкурс проходит в два этапа: отборочный (районный) и основной (городской). На основном этапе конкурсанты прошли два интересных испытания:

Интеллектуальная викторина «Квиз»: Участникам пришлось продемонстрировать глубокие знания в области здорового питания и истории кулинарии. Вопросы охватывали широкий спектр тем, связанных с историей школьного питания и традициями приготовления пищи. Самыми эрудированными оказались команды: «Fast Food БОЙ» Лицей №8, «Витаминки» МОУ СШ №55, «Радуга вкуса» Гимназия №13.

Кулинарный поединок стал настоящим испытанием мастерства и командной работы. Под руководством опытных шеф-поваров команды готовили блюда из школьного меню. Умение работать вместе, соблюдать технологии приготовления и создавать вкусные и полезные блюда было оценено членами жюри. В этом этапе победили команды: «Радуга вкуса» Гимназия №13, «Форум» МОУ СШ №100 и «Бременские зожники» МОУ СШ №24.

Финальным этапом станет творческое выступление лучших номеров с районных туров, которое пройдет 20 мая в Доме культуры Тракторозаводского района. Также в этот день состоится торжественная церемония награждения, где победители и призеры будут отмечены грамотами и памятными подарками, а всем участникам вручат благодарственные письма и сувениры от организаторов.

— Мы искренне поддерживаем конкурс «Здоровое поколение: фестиваль здорового питания». Подобные мероприятия способствуют воспитанию у школьников осознанного подхода к собственному здоровью и прививают привычки, которые станут основой их будущего благополучия, — сказала представитель Волгоградского оператора питания ООО «Венера» Алла Голосная.

Напомним, что на районном этапе школьники продемонстрировали свои таланты, представив разнообразные творческие номера на тему «Здоровое школьное питание». Среди представленных форматов были агитбригады, КВН и другие оригинальные постановки. Эти выступления стали прекрасной возможностью для ребят проявить свою креативность и выразить свое понимание важности здорового образа жизни.

Конкурс «Здоровое поколение: фестиваль здорового питания» — это не просто соревнование, а уникальная платформа для творчества, самовыражения и общения среди школьников, направленная на укрепление здоровья и благополучия молодого поколения.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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