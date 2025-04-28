Транспорт

В Волжском с 1 мая дачные автобусы перейдут на усиленный режим работы

Транспорт 28.04.2025 17:00
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28.04.2025 17:00


С 1 мая в Волжском изменится расписание работы дачных автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102», в связи с сезонным ростом пассажирских перевозок «Волжская автоколонна 1732» добавит в расписание маршрутов №№ 3, 11, 15, 41 и 42 дополнительные вечерние рейсы.

Согласно новому графику, автобус № 3 «Парк – о. Зеленый» от конечной остановки «Парк» будет отъезжать в 7:00, 8:00, 9:00, 10:10, 14:00, 14:58, 16:10, 17:10 и 18:37. В обратном направлении с остановки «Зелёный-2» в 7:30, 8:30, 9:30, 10:39, 14:29, 15:28, 16:40, 17:40 и 19:07.

Автобус № 11 «32 микрорайон – п. Краснооктябрьский – СНТ «Лилия» в будние дни отправится от СНТ «Лилия» в 5:42, 8:45, 11:55, 16:55, 19:25, 6:30, 9:00, 14:50, 17:10, а от остановки «32-й микрорайон» 6:35, 9:40, 13:45, 17:25, 7:05, 10:30, 15:30, 18:00, 7:45, 10:12, 16:15, 18:35, 8:00, 12:20, 16:00.

В выходные дни с остановки СНТ «Лилия» в 7:45, 10:12, 16:15, 18:35, 8:45, 11:55, 16:55, 19:25, с остановки «32-й микрорайон» в 9:40, 13:45, 17:25, 6:30, 9:00, 14:50, 17:10, 7:05, 10:30, 15:30, 18:00, 8:00, 12:20, 16:00.

Автобус № 15 «Парк – дачи ДОК» будет работать ежедневно, отправляясь с остановки «Парк» в 7:00, 8:58, 14:00, 16:10, 18:38, 7:59, 10:10, 14:58, 17:10, а с остановки «ДОК» в 7:30, 9:28, 14:29, 16:40, 19:08, 8:29, 10:39, 15:27, 17:40.

Автобус № 41 «37-й микрорайон – СНТ «Взморье» отъезжать от конечной «37-й микрорайон» в 7:20, 9:00, 12:00, 15:20, 17:11, 8:00, 9:39, 14:00, 16:40, 18:31, с остановки СНТ «Взморье» в 8:09, 9:50, 12:53, 16:09, 18:00, 8:50, 10:28, 14:50, 17:29, 19:21.

Автобус № 42 «37 микрорайон – СНТ «Цветущий сад» будет отъезжать от конечно «37-й микрорайон» в 7:10, 8:44, 11:00, 15:00, 17:00, 18:45, 7:40, 9:20, 13:00, 16:00, 17:45, а в обратом направлении, от остановки «СНТ Цветущий сад» в 7:57, 9:30, 11:56, 15:46, 17:46, 19:31, 8:30, 10:05, 13:45, 16:46, 18:31.

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