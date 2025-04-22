Расследования

СК возбудил дело по факту вспашки братской могилы советских воинов под Волгоградом

Расследования 22.04.2025 11:18
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22.04.2025 11:18


Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения на месте концлагеря в хуторе Новомаксимовском в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств повреждения неучтенного воинского захоронения опубликовали в аккаунте приемной председателя в «ВКонтакте». 

Как ранее сообщалось информагентством, ранее администрацией поселения без предварительного обследования земельный участок, где в 1942 году находился лагерь пленных красноармейцев, был передан в аренду фермеру.  В результате при возделывании противопожарных полос в апреле и августе прошлого года на его территории были найдены костные останки 62 погибших солдат.

Также в 2022 году на этом же месте были обнаружены останки 176 красноармейцев, которые затем должны были быть перезахоронены.

– Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрию Владимировичу Буравцову возбудить уголовное дело и представить подробные доклады о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования, – уточнили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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