



Сегодня, 25 апреля, Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу заместителя главы администрации Котово Бориса Тареева на меру пресечения, оставил его под стражей.

Как сообщает ИА «Высота 102», с ходатайством выступила защита чиновника. На судебном заседании адвокаты попросили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, поскольку подзащитный привлекается к суду впервые. Сам же Тареев также попросил удовлетворить ходатайство, так как он не собирается скрываться. Прокурор же настаивал на отказе в ходатайстве об изменении меры пресечения.





Напомним, Борис Тареев был задержан 14 апреля. По данным достоверных источников «Высоты 102», он и Виктор Качуровский подозреваются в совершении преступлений коррупционной направленности. Уголовное дело в отношении замглавы Котово возбуждено по ч.5 ст. 290 УК РФ – за взятку, а также по ч.1 ст. 285 УК РФ – за злоупотребление должностными полномочиями. В частности, Тареев, злоупотребляя своими полномочиями, за денежное вознаграждение осуществлял общее покровительство Виктору Качуровскому – одному из соучредителей ООО «Энергосбыт», в ведении которого находится всё тепловое хозяйство города Котово.

Заместитель главы города Котово, по версии силовиков, утвердил актуальную схему теплоснабжения, которая ложится в основу инвестиционной программы и после утверждения в администрации Волгоградской области дает право «Энергосбыту» получать сверх установленного тарифа компенсационные затраты, возникающие в результате потерь при эксплуатации объектов теплоснабжения за счет включения их в тариф.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»



