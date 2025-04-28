



В Волгограде в первый день проведения международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» состоится первый сеанс «Света Великой Победы». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее-заповеднике «Сталинградская битва», на показ 28 апреля приглашены иностранные делегации, прибывшие в регион для участия в форуме.

– Впервые можно говорить, что «Свет Великой Победы», ставший за годы проведения визитной карточкой Волгоградской области, в этом году обретает статус международного события. Сегодня зрителями на Мамаевом кургане станут представители 20 стран мира, – сообщили организаторы.

В этом году в представлении будет задействована фактически вся территория мемориального комплекса. Организаторы обещают шоу, превосходящее по масштабу показы предыдущих лет.

Жители Волгограда и туристы, напомним, приглашены на показы «Света Великой Победы» 7, 8 и 9 мая. В эти дни для удобства зрителей состоится по три сеанса.