Вячеслав Володин прибыл в Волгоград для участия в форуме





Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вечером 28 апреля прибыл в Волгоград для участия в международном форуме «Великое наследие – общее будущее», приуроченном 80-летию Великой Победы.

– Вячеслав Володин примет участие в мероприятиях форума. Также в Волгограде запланированы встречи Председателя ГД с главами и членами приглашенных парламентских делегаций, – сообщила пресс-служба Государственной думы.

Напомним, 28 апреля проходит первый день трехдневного форума. Еще накануне в город-герой Волгограда стали съезжаться представител 20 иностранных государств. которые принимают участие в мероприятии. Среди участников форума: представители России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Киргизии, Кубы, Монголии, Словакии, Сербии, Армении, Туркменистана, Вьетнама, Приднестровья и других стран.

29 апреля в Волгоград прибудут президенты России и Республики Беларусь. Владимир Путин и Александр Лукашенко выступят на пленарном заседании. Глава российского государства также планирует встречу в губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Отметим, что Вячеслав Володин направился в Волгоград из Санкт-Петербурга, где сегодня проходило заседание Совета законодателей. В ходе заседания были рассмотрены вопросы противодействия нацизму и сохранения исторического наследия в преддверии 80-летия Великой Победы.

– Мы обязаны жизнью тем, кого нет с нами, – нашим дедушкам, прадедушкам, тем, кто погиб, защищая нашу страну. 27 миллионов человек погибло. Пока будет жива память о героях, они будут живы, они будут с нами. А это значит, у нас будущее. Страна, которая забывает свою историю, своих героев, теряет суверенитет, – у нее нет никаких перспектив, – подчеркнул Володин в Санкт-Петербурге.

Эта же мысль стала лейтмотивом мероприятий, прошедших в Волгоградской области в первый день международного форума – на секциях делегаты обсудили сохранение и защиту общей исторической памяти и патриотическое воспитание на основе исторического знания.

Встречал в аэропорту Волгограда Вячеслава Володина губернатор Волгоградского региона Андрей Бочаров.

Фото: пресс-служба Государственной думы