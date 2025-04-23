Расследования

Гособвинение запросило реальные сроки по делу об избиении пассажира автобуса и прохожего

Расследования 23.04.2025 09:58
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23.04.2025 09:58


В Краснооктябрьском районном суде Волгограда гособвинение запросило от 3 до 5,5 лет колонии членам молодежной банды, которые год назад избили пассажира автобуса №21 и прохожего на улице, передает  V102.RU со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области.

Семерых волгогрдцев, которым от 15 до 19 лет, обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданину и угрозой его применения, на транспорте общего пользования, в составе группы лиц, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка). Фигурантов гособвинение просит отправить в колонию общего режима либо воспитательную колонию для несовершеннолетних.

По материалам дела, группе молодежи, которая вечером 1 апреля 2024 года ехала в автобусе №21 и вела себя вызывающе, сделал замечание один из пассажиров. В ответ они накинулись на 38-летнего мужчину и начали его избивать. Потом вытолкнули пассажира из автобуса и продолжили наносить ему удары по голове и телу. 

Вечером 2 апреля трое из этой же банды молодчиков беспричинно избили 33-летнего прохожего во дворе многоквартирного жилого дома №33 на улице Штеменко. Один из нападавших забрал у мужчины паспорт для дальнейшего использования в личных целях,  в связи с чем он также обвиняется по ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта). 

В ходе расследования также было установлено, что трое фигурантов уголовного дела причастны к совершению краж и грабежей в Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда.

Напомним, что в феврале 2025 года зачинщик драки 20-летний Даниил Горюнов был осужден к 1 году лишения свободы в колонии общего режима за другое преступление. Его признали виновным по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с применением значительного ущерба гражданину). Установлено, что Горюнов обманул свою знакомую, пообещав починить ее телефон, а сам сдал его в скупку. Приговор за избиение пассажира автобуса ему еще не вынесен. На момент совершения этого преступления ему было 19 лет. За содеянное гособвинение просит осудить Горюнова на 4 года в колонии общего режима.

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