Новое МБУ займётся расширением платных парковок в Волгограде





В Волгограде у платных парковок сменится обслуживающая организация. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время за создание, оборудование и содержание платных парковочных пространств в центре города отвечает МБУ «Северное», однако в ближайшее время соответствующие полномочия будут переданы специально созданному МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Проект изменений в муниципальные нормативно-правовые акты опубликован мэрией.

Согласно публичной информации, МБУ «ЦОДД» зарегистрировано 10 апреля 2025 года. Руководителем новой бюджетной структуры назначена Кристина Панькова. Ранее, с 2011 по 2013 года, она занимала пост первого заместителя мэра Жигулевска Самарской области. Позже, в 2014 году, перешла на работу в администрацию Волгограда, где до 2017 года возглавляла департамент по жилищной политике.

Напомним, платные парковочные пространства муниципалитет начал активно внедрять в 2024 году. В мае лишь на коммерческой основе стало возможно оставить автомобиль на привокзальной площади, в августе – ещё на 15 улицах, прилегающих к Центральной набережной. Очередная волна расширения платной парковки должна произойти весной 2025 года – она охватит ещё 15 улиц. На текущий момент власти города завершили обустройство парковочных мест, однако о начале их полноценной работы до сих пор сообщено не было.