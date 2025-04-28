Полиция задержала волжанина, ударившего ножом 20-летнего парня





В городе Волжском Волгоградской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 55-летнего местного жителя, который ранил ножом 20-летнего парня. По предварительным данным, причиной нападения стал внезапно вспыхнувший между волжанами конфликт.

– 25 апреля в городскую больницу с колото-резаным ранением был доставлен 20-летний волжанин, о чем медработники сообщили в дежурную часть полиции. Задержанный по подозрению в совершении преступления уже сознался в содеянном. Орудие преступления изъято, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.