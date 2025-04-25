В Волгограде пенсионерке вернули проданную мошенникам квартиру





В Волгограде 67-летней пенсионерке по решению суда возвращена трехкомнатная квартира, похищенная у нее в результате телефонного мошенничества, передает V102.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину.

Установлено, что в феврале нынешнего года потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил ее оформить фиктивную сделку купли-продажи квартиры под предлогом пресечения противоправной деятельности мошенников.

Под руководством аферистов волгоградка продала свое единственное жилье ниже рыночной стоимости за 2 миллиона рублей. После этого женщина перевела все деньги от покупки на неизвестный счет.

- По итогам проверки прокуратура предъявила в суд иск о признании недействительным договора купли-продажи квартиры. В рамках рассмотрения гражданского дела между новым собственником квартиры и пенсионеркой достигнуто мировое соглашение - единственное жилье возвращено заявительнице, - пояснила Черединина.