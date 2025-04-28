Экономика

В Волгоградской области стало 275,5 тыс. предпринимателей

Экономика 28.04.2025 19:02
0
28.04.2025 19:02


По информации на 1 апреля 2025 года в Волгоградской области количество предпринимателей выросло до 275,5 тысячи, передает V102.RU со ссылкой на данные УФНС России по региону.

- Это свидетельствует о росте деловой активности жителей региона, а также о благоприятной для развития малого и среднего предпринимательства экономической среде, - констатируют в налоговом ведомстве. 

Так, за первый квартал количество субъектов предпринимательской деятельности выросло на 6%. Рост произошел за счет увеличения самозанятых на 8,4% и индивидуальных предпринимателей на 2,3%. 

В Волгоградской области больше всего предпринимателей привлекает сфера розничной торговли (33%), а также сухопутного и трубопроводного транспорта (7,5%). Третью позицию занимает растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (6,8%). В целом по состоянию на 1 апреля в реестре МСП доля индивидуальных предпринимателей увеличилась к прошлому году на 1,4% - до 76%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.04.2025 14:57
Экономика 28.04.2025 14:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.04.2025 13:23
Экономика 28.04.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.04.2025 10:00 Реклама
Экономика 25.04.2025 10:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2025 17:16
Экономика 24.04.2025 17:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2025 16:18
Экономика 24.04.2025 16:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.04.2025 14:45
Экономика 24.04.2025 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.04.2025 06:47
Экономика 24.04.2025 06:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.04.2025 21:25
Экономика 23.04.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.04.2025 12:03 Реклама
Экономика 22.04.2025 12:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.04.2025 11:22
Экономика 21.04.2025 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.04.2025 17:19
Экономика 17.04.2025 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.04.2025 12:38
Экономика 17.04.2025 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.04.2025 09:33
Экономика 17.04.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2025 08:40
Экономика 17.04.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2025 07:36
Экономика 17.04.2025 07:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
«Великое наследие – общее будущее»: первый день форума в Волгограде в 10 фотоСмотреть фотографии
20:56
Волгоградка Дарья Антонова завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдоСмотреть фотографии
19:54
Вячеслав Володин прибыл в Волгоград для участия в форумеСмотреть фотографии
19:27
Новое МБУ займётся расширением платных парковок в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:02
В Волгоградской области стало 275,5 тыс. предпринимателейСмотреть фотографии
18:36
Волгоградец задержан за жестокий обман двух саратовских пенсионерокСмотреть фотографии
18:28
Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с тремя авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:58
Телеведущий Евгений Попов: Волгоград – прекрасный городСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
«Захватывает дух!»: белорусы поделились впечатлениями от Волгограда и лагеря «Авангард»Смотреть фотографии
17:25
Билайн запустил акцию «Смартфон за 1 рубль»Смотреть фотографии
17:00
В Волжском с 1 мая дачные автобусы перейдут на усиленный режим работыСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде горит зеленая зона у ТРЦ «Парк Хаус»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Полиция задержала волжанина, ударившего ножом 20-летнего парняСмотреть фотографии
16:21
Молодые парламентарии Беларуси и России серьезно поговорили в лагере «Авангард»Смотреть фотографии
16:20
Будь умнее фастфуда: волгоградские дети борются за звание «Знатоки здоровой еды»Смотреть фотографии
16:18
Казак на лошади стал лучшим «Земским почтальоном» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Под Волгоградом суд обязал чиновников возобновить работу автобусов №111 и №707Смотреть фотографии
15:36
Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия ПобедыСмотреть фотографии
15:35
Кремль: Владимир Путин посетит Волгоград 29 апреляСмотреть фотографии
14:57
Жители Волгоградской области ввели в эксплуатацию 2240 домовСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде осудили семерых подростков, избивших пассажира автобуса №21Смотреть фотографии
14:37
Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко прибыл в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Музей-заповедник: «Свет Великой Победы» обретает международный статусСмотреть фотографии
13:35
Матвиенко заметила очень низкие зарплаты молодых учителей в регионахСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде к зданию Росгвардии прибыл пожарный расчет МЧССмотреть фотографии
13:23
В ФАС озаботились стоимостью шашлыка в преддверии майских праздниковСмотреть фотографии
12:53
Заморозки до -5º задержатся в Волгоградской области до 1 маяСмотреть фотографии
12:38
Волгоградцы перед майскими получат пенсию 28 апреляСмотреть фотографии
12:19
Что положено по ОМС мамам и папам: до и после рождения малышаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде двое школьников молотком перебили стекла на остановках СТСмотреть фотографииCмотреть видео
 