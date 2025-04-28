В Волгоградской области стало 275,5 тыс. предпринимателей

По информации на 1 апреля 2025 года в Волгоградской области количество предпринимателей выросло до 275,5 тысячи, передает V102.RU со ссылкой на данные УФНС России по региону.

- Это свидетельствует о росте деловой активности жителей региона, а также о благоприятной для развития малого и среднего предпринимательства экономической среде, - констатируют в налоговом ведомстве.

Так, за первый квартал количество субъектов предпринимательской деятельности выросло на 6%. Рост произошел за счет увеличения самозанятых на 8,4% и индивидуальных предпринимателей на 2,3%.

В Волгоградской области больше всего предпринимателей привлекает сфера розничной торговли (33%), а также сухопутного и трубопроводного транспорта (7,5%). Третью позицию занимает растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (6,8%). В целом по состоянию на 1 апреля в реестре МСП доля индивидуальных предпринимателей увеличилась к прошлому году на 1,4% - до 76%.