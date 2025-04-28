В Новоаннинском районе Волгоградской области четыре человека, из которых двое детей, пострадали в дорожно-транспортном-происшествии с участием трех транспортных средств.
Как сообщает полиция, столкновение произошло на 702-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» около полудня 28 апреля.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в автокатастрофе разбились SsangYong, «ГАЗель» и Chery Tiggo. В больницу с места происшествия были доставлены водитель и трое пассажиров Chery Tiggo.
Причины происшествия предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области