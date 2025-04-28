В ФАС озаботились стоимостью шашлыка в преддверии майских праздников





Федеральная антимонопольная служба России обратилась к владельцам крупнейших в стране торговых сетей и отраслевых объединений с требованием не допустить роста цен на мясную продукцию. Как сообщает ИА «Высота 102», опасения по поводу возможных необоснованных наценок на продукцию возникли у специалистов в преддверии традиционного ажиотажа перед майскими праздниками.

- Ведомство напомнило о недопустимости необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни. Участники рынка проинформированы об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства, - подчеркнули в пресс-службе ФАС России.

Кроме того, в службе рекомендовали продавцам оперативно реагировать на снижение отпускной цены на мясную продукцию, чтобы её всё же могли наблюдать потребители.