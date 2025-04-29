Под Волгоградом проведут отстрел шакалов из-за угрозы оленям

Общество 29.04.2025 06:30
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29.04.2025 06:30
В Дубовском районе Волгоградской области разрешили отстрел шести особей шакалов из-за угрозы домашним животным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облкомприроды, мероприятия по регулированию численности этих хищников проведут на территории охотничьего угодья «Балыклейское» до конца мая.
Как указывается в документе, поводом для этого решения стали жалобы жителей села Горный Балыклей на нападения шакалов на мелкий рогатый скот и птицу. Также с соответствующим письмом в комитет обратились представители хозяйства «Рога и копыта», которое занимается разведением оленей на территории Горнобалыклейского сельского поселения.
Напомним, случаи нападения шакалов на домашнюю живность в Волгоградской области - не редкость. Так, в сентябре прошлого года в хутор Филин Кумылженского района забежал шакал, больной бешенством. Хищники орудовали также в Николаевском и в том же Дубовском районах.Фото из архива V102.RU
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