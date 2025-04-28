Общество

Волгоградец задержан за жестокий обман двух саратовских пенсионерок

Общество 28.04.2025 18:36
0
28.04.2025 18:36


Правоохранители Саратовской области задержали 29-летнего жителя Волгоградского региона за обман двух пенсионерок. Мужчина, сообщает ИА «СарИнформ», звонил женщинам и сообщал им о несчастных случаях с участием родственников. 

Так, 77-летней жительнице Энгельса волгоградец сообщил, что ее внучка совершила ДТП, в результате для возмещения вреда необходимо срочно заплатить тысячу долларов США. Перепуганная пенсионерка собрала сбережения и отдала из приехавшему к ней домой курьеру. 

87-летняя жительница Балакова после общения со злоумышленником потеряла 130 тысяч рублей. Эти деньги, со слов звонившего ей жителя Волгоградской области, срочно требовались на лечение пострадавшего в ДТП родственника. 

В обоих случаях после обращения пенсионерок с заявлениями саратовские полицейские возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Вскоре им удалось выйти и на след преступника, у которого, как выяснилось, и раньше были проблемы с законом. 

По данным саратовского издания, на допросе волгоградец сознался в содеянном. Судом он помещен под стражу. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.04.2025 21:25
Общество 28.04.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 19:27
Общество 28.04.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 17:34
Общество 28.04.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 16:20
Общество 28.04.2025 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2025 16:18
Общество 28.04.2025 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 15:58
Общество 28.04.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 14:56
Общество 28.04.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 14:27
Общество 28.04.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 13:23
Общество 28.04.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 12:53
Общество 28.04.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 12:38
Общество 28.04.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 12:08
Общество 28.04.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 11:39
Общество 28.04.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 10:28
Общество 28.04.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 09:52
Общество 28.04.2025 09:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
«Великое наследие – общее будущее»: первый день форума в Волгограде в 10 фотоСмотреть фотографии
20:56
Волгоградка Дарья Антонова завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдоСмотреть фотографии
19:54
Вячеслав Володин прибыл в Волгоград для участия в форумеСмотреть фотографии
19:27
Новое МБУ займётся расширением платных парковок в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:02
В Волгоградской области стало 275,5 тыс. предпринимателейСмотреть фотографии
18:36
Волгоградец задержан за жестокий обман двух саратовских пенсионерокСмотреть фотографии
18:28
Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с тремя авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:58
Телеведущий Евгений Попов: Волгоград – прекрасный городСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
«Захватывает дух!»: белорусы поделились впечатлениями от Волгограда и лагеря «Авангард»Смотреть фотографии
17:25
Билайн запустил акцию «Смартфон за 1 рубль»Смотреть фотографии
17:00
В Волжском с 1 мая дачные автобусы перейдут на усиленный режим работыСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде горит зеленая зона у ТРЦ «Парк Хаус»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Полиция задержала волжанина, ударившего ножом 20-летнего парняСмотреть фотографии
16:21
Молодые парламентарии Беларуси и России серьезно поговорили в лагере «Авангард»Смотреть фотографии
16:20
Будь умнее фастфуда: волгоградские дети борются за звание «Знатоки здоровой еды»Смотреть фотографии
16:18
Казак на лошади стал лучшим «Земским почтальоном» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Под Волгоградом суд обязал чиновников возобновить работу автобусов №111 и №707Смотреть фотографии
15:36
Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия ПобедыСмотреть фотографии
15:35
Кремль: Владимир Путин посетит Волгоград 29 апреляСмотреть фотографии
14:57
Жители Волгоградской области ввели в эксплуатацию 2240 домовСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде осудили семерых подростков, избивших пассажира автобуса №21Смотреть фотографии
14:37
Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко прибыл в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Музей-заповедник: «Свет Великой Победы» обретает международный статусСмотреть фотографии
13:35
Матвиенко заметила очень низкие зарплаты молодых учителей в регионахСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде к зданию Росгвардии прибыл пожарный расчет МЧССмотреть фотографии
13:23
В ФАС озаботились стоимостью шашлыка в преддверии майских праздниковСмотреть фотографии
12:53
Заморозки до -5º задержатся в Волгоградской области до 1 маяСмотреть фотографии
12:38
Волгоградцы перед майскими получат пенсию 28 апреляСмотреть фотографии
12:19
Что положено по ОМС мамам и папам: до и после рождения малышаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде двое школьников молотком перебили стекла на остановках СТСмотреть фотографииCмотреть видео
 