Волгоградец задержан за жестокий обман двух саратовских пенсионерок





Правоохранители Саратовской области задержали 29-летнего жителя Волгоградского региона за обман двух пенсионерок. Мужчина, сообщает ИА «СарИнформ», звонил женщинам и сообщал им о несчастных случаях с участием родственников.

Так, 77-летней жительнице Энгельса волгоградец сообщил, что ее внучка совершила ДТП, в результате для возмещения вреда необходимо срочно заплатить тысячу долларов США. Перепуганная пенсионерка собрала сбережения и отдала из приехавшему к ней домой курьеру.

87-летняя жительница Балакова после общения со злоумышленником потеряла 130 тысяч рублей. Эти деньги, со слов звонившего ей жителя Волгоградской области, срочно требовались на лечение пострадавшего в ДТП родственника.

В обоих случаях после обращения пенсионерок с заявлениями саратовские полицейские возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Вскоре им удалось выйти и на след преступника, у которого, как выяснилось, и раньше были проблемы с законом.

По данным саратовского издания, на допросе волгоградец сознался в содеянном. Судом он помещен под стражу.