Жители Волгоградской области ввели в эксплуатацию 2240 домов





В январе-марте 2025 года на территории Волгоградской области введено в эксплуатацию 2320 зданий жилого и нежилого назначения. Это на 1016 зданий, или в 1,8 раза, больше, чем годом ранее, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. В январе-марте 2025 года на территории Волгоградской области введено в эксплуатацию 2320 зданий жилого и нежилого назначения. Это на 1016 зданий, или в 1,8 раза, больше, чем годом ранее, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате.

Также за январь-март 2025 года в регионе возведены 62 здания нежилого назначения, в том числе 22 коммерческих здания, 15 сельскохозяйственных и 6 административных зданий.







Ранее в Волгоградстате отмечали, что значительная часть введенного в действие жилья – 39,5% – приходится на Волгоград, где построено 152,1 тыс. кв. метров. В целом объем введенного жилья в областном центре в 1 квартале 2025 года на 44,8% превысил уровень аналогичного периода 2024 года. Среди лидеров по сданному жилью – Дзержинский район (52,3 тысячи кв.м.), Советский – 38,6 тысячи и Тракторозаводский – 13,7 кв.м.

Основную часть построенных зданий, а именно 97,3%, составляют здания жилого назначения. Из них 2240 жилых домов построены населением. 18 многоквартирных домов введены в эксплуатацию застройщиками – юридическими лицами.