Общество

В Волгограде 29 апреля «взбесились» цены на такси

Общество 29.04.2025 08:25
0
29.04.2025 08:25


Цены на такси в час пик 29 апреля ошеломили волгоградцев. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, если еще накануне поездка с улицы Кубанская до Батальонной обходилась в 200-250 рублей, то сегодня самая дешевая стоит около 700 рублей. С более коротким периодом ожидания тариф и того больше – почти 1000 рублей. Волгоградцы вынуждены отказываться от таких «выгодных» предложений и отдают предпочтение общественному транспорту или пешим прогулкам. 

Однако тех, кто решился идти пешком, ожидают другие трудности. Так, Аллея Героев в Волгограде полностью закрыта и для пешеходов. 
Напомним, со вчерашнего дня в центре Волгограда действуют ограничения для транспорта – перекрыты ряд улиц. 
Фото V102.RU 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.04.2025 09:22
Общество 29.04.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.04.2025 06:30
Общество 29.04.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 23:18
Общество 28.04.2025 23:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 21:25
Общество 28.04.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 19:27
Общество 28.04.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 18:36
Общество 28.04.2025 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 17:34
Общество 28.04.2025 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 16:20
Общество 28.04.2025 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.04.2025 16:18
Общество 28.04.2025 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 15:58
Общество 28.04.2025 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 14:56
Общество 28.04.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 14:27
Общество 28.04.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 13:23
Общество 28.04.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 12:53
Общество 28.04.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2025 12:38
Общество 28.04.2025 12:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:36
«Другие правила»: клиенты Т2 смогут оформить вклад в МОРСКОМ БАНКЕ под 27% годовыхСмотреть фотографии
10:08
Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в ВолгоградСмотреть фотографии
09:22
Володин восхитил подписчиков видеокадрами с Мамаева курганаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
В Волгограде 29 апреля «взбесились» цены на таксиСмотреть фотографии
07:55
Волгоградский «Ротор» впервые выиграл первый тур Высшей лиги по регби-7Смотреть фотографии
06:30
Под Волгоградом проведут отстрел шакалов из-за угрозы оленямСмотреть фотографии
23:18
Первый показ «Света Великой Победы» в Волгограде: видео ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:25
«Великое наследие – общее будущее»: первый день форума в Волгограде в 10 фотоСмотреть фотографии
20:56
Волгоградка Дарья Антонова завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдоСмотреть фотографии
19:54
Вячеслав Володин прибыл в Волгоград для участия в форумеСмотреть фотографии
19:27
Новое МБУ займётся расширением платных парковок в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:02
В Волгоградской области стало 275,5 тыс. предпринимателейСмотреть фотографии
18:36
Волгоградец задержан за жестокий обман двух саратовских пенсионерокСмотреть фотографии
18:28
Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с тремя авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:58
Телеведущий Евгений Попов: Волгоград – прекрасный городСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
«Захватывает дух!»: белорусы поделились впечатлениями от Волгограда и лагеря «Авангард»Смотреть фотографии
17:25
Билайн запустил акцию «Смартфон за 1 рубль»Смотреть фотографии
17:00
В Волжском с 1 мая дачные автобусы перейдут на усиленный режим работыСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде горит зеленая зона у ТРЦ «Парк Хаус»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Полиция задержала волжанина, ударившего ножом 20-летнего парняСмотреть фотографии
16:21
Молодые парламентарии Беларуси и России серьезно поговорили в лагере «Авангард»Смотреть фотографии
16:20
Будь умнее фастфуда: волгоградские дети борются за звание «Знатоки здоровой еды»Смотреть фотографии
16:18
Казак на лошади стал лучшим «Земским почтальоном» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Под Волгоградом суд обязал чиновников возобновить работу автобусов №111 и №707Смотреть фотографии
15:36
Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия ПобедыСмотреть фотографии
15:35
Кремль: Владимир Путин посетит Волгоград 29 апреляСмотреть фотографии
14:57
Жители Волгоградской области ввели в эксплуатацию 2240 домовСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде осудили семерых подростков, избивших пассажира автобуса №21Смотреть фотографии
14:37
Глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко прибыл в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Музей-заповедник: «Свет Великой Победы» обретает международный статусСмотреть фотографии
 