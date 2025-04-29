В Волгограде 29 апреля «взбесились» цены на такси

Общество 29.04.2025 08:25
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29.04.2025 08:25
Цены на такси в час пик 29 апреля ошеломили волгоградцев. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, если еще накануне поездка с улицы Кубанская до Батальонной обходилась в 200-250 рублей, то сегодня самая дешевая стоит около 700 рублей. С более коротким периодом ожидания тариф и того больше – почти 1000 рублей. Волгоградцы вынуждены отказываться от таких «выгодных» предложений и отдают предпочтение общественному транспорту или пешим прогулкам.
Однако тех, кто решился идти пешком, ожидают другие трудности. Так, Аллея Героев в Волгограде полностью закрыта и для пешеходов.
Напомним, со вчерашнего дня в центре Волгограда действуют ограничения для транспорта – перекрыты ряд улиц.
Фото V102.RU
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