Суд отправил в СИЗО волгоградца, ударившего ножом в шею свою пассию





В Волгограде Дзержинский районный суд избрал меру пресечения в отношении 38-летнего местного жителя, который ударил ножом в шею свою пассию. Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина помещен в СИЗО до 22 июня.

– По версии следствия, 21 апреля Алексей Т. совместно со своей знакомой, с которой 8 лет состоял в романтических отношениях, распивал спиртные напитки. Во время застолья женщина оскорбила его нецензурной бранью. В результате Алексей Т. схватил кухонный нож и нанес им обидчице не менее одного удара в область шеи, – сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда.





Уточняется, что криминальная драма разыгралась на территории частного дома в Дзержинском районе. А сам задержанный якобы не смог перенести порочащих его честь и достоинство оскорблений.

– После полученного телесного повреждения, потерпевшая вышла во двор, где потеряла равновесие и упала. 22 апреля Алексей Т. был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), – уточняют в суде.

Задержанный может обжаловать решение суда в течение установленного законом срока.

Фото, видео: Дзержинский районный суд Волгограда