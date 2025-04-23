Расследования

Суд отправил в СИЗО волгоградца, ударившего ножом в шею свою пассию

Расследования 23.04.2025 19:11
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23.04.2025 19:11


В Волгограде Дзержинский районный суд избрал меру пресечения в отношении 38-летнего местного жителя, который ударил ножом в шею свою пассию. Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина помещен в СИЗО до 22 июня. 

По версии следствия, 21 апреля Алексей Т. совместно со своей знакомой, с которой 8 лет состоял в романтических отношениях, распивал спиртные напитки. Во время застолья женщина оскорбила его нецензурной бранью. В результате Алексей Т. схватил кухонный нож и нанес им обидчице не менее одного удара в  область шеи, – сообщили в пресс-службе Дзержинского райсуда. 



Уточняется, что криминальная драма разыгралась на территории частного дома в Дзержинском районе. А сам задержанный якобы не смог перенести порочащих его честь и достоинство оскорблений.

После полученного телесного повреждения, потерпевшая вышла во двор, где потеряла равновесие и упала. 22 апреля Алексей Т. был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 30,  ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), – уточняют в суде. 

Задержанный может обжаловать решение суда в течение установленного законом срока. 

Фото, видео: Дзержинский районный суд Волгограда 

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