Общество

«Захватывает дух!»: белорусы поделились впечатлениями от Волгограда и лагеря «Авангард»

Общество 28.04.2025 17:34
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28.04.2025 17:34


Первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Ян Острожинский в рамках своего визита в Волгоград поделился впечатлениями от прогулки по городу-герою, а также от экскурсии по лагерю «Авангард».  

– Наша небольшая группа молодых парламентариев из Республики Беларусь прибыла в Волгоград  вчера транзитным рейсов. Вчера же, распаковав свои вещи, мы успели прогуляться по Волгограду – по набережной, паркам и аллеям. Впечатления – восхитительные. Мы будем рады еще раз приехать в Волгоград. Ребят из Российской Федерации также приглашаем к нам в Республику Беларусь, – отметил парламентарий, не скрывая позитивных эмоций. 

В лагере «Авангард», который делегаты успели осмотреть перед началом заседания, отметил Ян Острожинский, особенно его и других молодых парламентариев впечатлило погружение ребят в условия, максимально приближенные к реальным. 

– Мы проходили рядом с полигонами и смотрели, как ребята готовятся. Я вам честно могу сказать: когда я учился в медицинском университете – я лейтенант медслужбы запаса, мы точно так же проходили военную подготовку, но я смотрю, как здесь ребят готовят, и у меня просто захватывает дух. Я уверен, что ребята почерпнут огромные знания. И если нам когда-то вновь потребуется защищать наши родины, ребята будут во всеоружии, – подчеркнул представитель белорусской молодежной делегации.  

Напомним, что в Волгоград 28 апреля прибыли делегации из 20 стран-участниц международного форума. 29 апреля, по сообщению пресс-службы Кремля, в город-герой прибудут президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Главы двух государств планируют выступления на пленарном заседании, совместное посещение Мамаева кургана и участие в отдельной двусторонней беседе. Кремль также информирует, что Владимир Путин планирует в Волгограде провести встречу с губернатором Андреем Бочаровым. 

Фото: Авангард 

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