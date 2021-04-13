Расследования

В Волгограде "гражданина СССР" арестовали на неповиновение полиции

Расследования 13.04.2021 11:08
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13.04.2021 11:08


Пять суток административного ареста назначено водителю автомобиля "ГАЗ-2705", которым оказался "убежденный гражданин СССР", за неповиновение сотрудникам полиции в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, решение об административном наказании в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.
В судебном заседании установлено, что водитель по имени Роман 11 апреля текущего года был остановлен сотрудником ДПС, но предъявить документы на право управления транспортным средством он отказался. Старший инспектор ДПС пояснил, что он подошел к автомобилю и предъявил водителю служебное удостоверение, потребовав документы на право управления и регистрационные документы на автомобиль. Водитель законные требования не выполнил, предъявил в свернутом состоянии паспорт гражданина СССР и свидетельство о рождении. Мужчине были разъяснены последствия его поведения, приглашены понятые, на что водитель Роман попытался заблокировать двери, однако не успел это сделать. Отмечается, что  нему была применена физическая сила и наручники. 
Сам водитель пояснил суду, что не выполнил требования сотрудников полиции о передаче документов, поскольку полагал действия инспекторов незаконными, так как последние не предъявили ему доверенность от имени МВД.
Рассмотрев материалы дела, выслушав участников процесса, судья пришел к выводу, что в действиях водителя имеется состав административного правонарушения. Основания для остановки транспортного средства признаны законными, так как автомобиль двигался без включенного ближнего света, что является нарушением ПДД и влечет административную ответственность.

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