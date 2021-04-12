В Волгоградской области отказ от уборки стоил призывнику сломанной челюсти





20-летний военнослужащий из Волгоградской области приговорен к одному году лишения свободы условно за дедовщину. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, фигурант уголовного дела обвиняется по статье п. «д» ч. 2 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). Как установил суд, 13 ноября прошлого года обвиняемый решил доказать свое «статусное превосходство» над сослуживцем Ж. и нанес удар кулаком в челюсть, когда тот отказался выполнить его указ убраться в помещении. У пострадавшего выявили двусторонний перелом челюсти со смещением костных отломков.

Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.



