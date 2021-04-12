Расследования

«Что будет с прыжками? »: в скандальном бассейне "Спартак" в Волгограде затевают новый ремонт

Расследования 12.04.2021 13:39
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12.04.2021 13:39


Началась подготовка к капитальному ремонту прыжковых вышек в крытом плавательном бассейне "Спартак" в Волгограде, который ремонтировали долгие четыре года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзаказов, ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры" объявило закупку у единственного поставщика на выполнение работ по разработке проектной документации по усилению конструкции и изменению габаритов прыжковых вышек. Стоимость работ, которые проведет местная проектная организация ООО "СИИП", составляет 498 928 рублей. Они выделяются из внебюджетных средств.
Цель проекта - приведение в соответствие геометрических размеров платформ прыжковых вышек с нормами СП 310. 1325800. 2017. (Свод правил проектирования бассейнов для плавания - ред.). Подрядчику необходимо собрать данные для разработки проекта капитального ремонта, подготовить задание на проектирование и разработать проект на усиление конструкций из облегченных или аналогичных, в связи с изменением габаритов прыжковых вышек плавательного бассейна.
Как ранее сообщало информагентство, Волгоградская государственная академия физкультуры, на территории которой находится бассейн (в народе известный как Центральный), приняла сооружение на баланс только летом 2020 года. До этого бассейн несколько лет ремонтировали подрядчики, которые сменялись из-за срыва сроков работ. Вузу самостоятельно пришлось разбираться с целым рядом строительных недоделок. На сегодняшний день они устранены - за исключением проблемы с бетонными вышками. Во ВГАФК возникшую ситуацию напрямую связывают с ремонтом, проведенным, к слову, в соответствии с проектной документацией. В процессе работ строители изменили систему обмена воды, которая теперь уходит не через форсунки в стенах чаши, а через переливные решетки, расположенные по краям бассейна. По этой причине уровень воды в нем поднялся примерно на 45 сантиметров. Трехметровая вышка по факту оказалась высотой примерно 2,5 метра, пятиметровая – только 4,5. Полметра не хватает также "семерке" и "десятке". Данные факты зафиксированы в документах, составленных специалистами Волгоградской физакадемии и направленных заказчику капремонта ФГУП «Спорт-Инжиниринг» еще на этапе его проведения.
Однако федеральное предприятие, которое выкупило бассейн у областного совета профсоюзов еще в 2016 году и выступило заказчиком капремонта, с претензиями академии не согласно. В ответном письме в адрес ВГАФКа представители «Спорт-Ин» (его дирекция находится в Москве) написали, что высота прыжковых вышек еще до начала работ по капремонту была занижена на 270 мм относительно уровня воды.
При измерении высоты вышек банальной рулеткой становится ясно – расстояние значительно меньше нормативного. Очевидно, что для прыжков в воду этот нюанс крайне важен. Найти пути решения проблемы пытались специалисты института архитектуры и строительства лаборатории ВолгГТУ, которые проводили обследование инженерных конструкций бассейна. Однако, что делать с вышками, до сих пор непонятно.
Напомним, в 2016 году ФГУП "Спорт - Ин" выкупило бассейн "Спартак" у профсоюзов за 56 миллионов рублей. К ЧМ-2018 объект, который располагается рядом со стадионом "Волгоград Арена", отремонтировали снаружи. Работы внутри, по заверению владельца, должны были завершиться в декабре 2018 года, однако этого не произошло. Ремонт сопровождался скандалами. На первого подрядчика - ООО "Дизан-сервис"  жаловались субподрядчики, которым не платили за выполненные работы. С "Дизайн-Сервисом" "Спорт-Ин" рассталось и заключило новый договор – с АО "Стройтрансгаз", возводившего стадион "Волгоград Арена". Срок завершения капитального ремонта бассейна был перенесен на декабрь 2019 года. После этого, комиссия  ФГУП «Спорт - Ин» провела проверку результатов работ, выполненных АО "Стройтрансгаз", и 31 декабря 2019 года подписала "Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта "Капитальный ремонт недвижимого имущества крытого плавательного бассейна "Спартак", расположенного в г. Волгограде, проспект им. В.И. Ленина, д. 74, 76 б (2-этап)". 

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