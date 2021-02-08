Волгоградские прыгуны в воду могут остаться за бортом скандального бассейна "Спартак"





Бассейн «Спартак» после проведения затяжного капремонта может оказаться непригодным для прыжков в воду. Объект закрыли еще в 2016 году, сроки его сдачи не единожды срывались, с одними подрядчиками контракты разрывали , заводили на стройку других. В итоге Волгоградская государственная академия физкультуры, на территории которой находится бассейн (в народе известный как Центральный), приняла сооружение на баланс только летом прошлого года.

Правда, вузу самостоятельно пришлось разбираться с целым рядом строительных недоделок . На сегодняшний день они устранены - за исключением проблемы с бетонными вышками. Как стало известно ИА "Высота 102", недавно академия физкультуры заказала экспертизу этих конструкций в специализированной лаборатории. Существует вероятность того, что результаты обследования окажутся неутешительными.

Во ВГАФК возникшую ситуацию напрямую связывают с ремонтом, проведенным, к слову, в соответствии с проектной документацией. В процессе работ строители изменили систему обмена воды, которая теперь уходит не через форсунки в стенах чаши, а через переливные решетки, расположенные по краям бассейна. По этой причине уровень воды в нем поднялся примерно на 45 сантиметров. Трехметровая вышка по факту оказалась высотой примерно 2,5 метра, пятиметровая – только 4,5. Полметра не хватает также «семерке» и «десятке». Данные факты зафиксированы в документах, составленных специалистами Волгоградской физакадемии и направленных заказчику капремонта еще на этапе его проведения. «Прыжковые вышки не соответствуют расчетной высоте», - указано в одном из актов, который получил ФГУП «Спорт-Инжиниринг» от вуза.

Однако федеральное предприятие, которое выкупило бассейн у областного совета профсоюзов еще в 2016 году и выступило заказчиком капремонта, с претензиями академии не согласно. В ответном письме в адрес ВГАФКа представители «Спорт-Ин» (его дирекция находится в Москве) написали, что высота прыжковых вышек еще до начала работ по капремонту была занижена на 270 мм относительно уровня воды.

«Уровень зеркала воды обеспечивает рекомендуемую сводом правил глубину для 5-ти и 10-метровой платформы и предоставляет возможность не только для проведения тренировочного процесса, но и соревнований по прыжкам в воду с выполнением компенсационных мероприятий на прыжковых вышках», - утверждают представители «Спорт-Ин».

Такой ответ ВГАФК не устроил. При измерении высоты вышек банальной рулеткой становится ясно – расстояние значительно меньше нормативного. Очевидно, что для спортсменов этот нюанс крайне важен. Если тренироваться на таких вышках теоретически еще возможно, то о соревнованиях говорить не приходится.

Какие пути выхода есть и можно ли обойтись малой кровью, не закрывая бассейн на очередной длительный ремонт – пока неизвестно. Данной темой сейчас озадачены специалисты института архитектуры и строительства лаборатории ВолгГТУ, которые проводят обследование инженерных конструкций бассейна. Физакадемия хочет узнать, можно ли выполнить компенсационные мероприятия и увеличить расстояние от глади воды до вышек - например, путем наливки бетона на платформы. Правда, учитывая, что бассейн был построен еще в 60-ые годы прошлого века, не исключено, что вышки из-за физического износа могут не выдержать дополнительной нагрузки.

Между тем, академия уже полностью подготовила бассейн к началу работы. Вода в чашу набрана, соблюдается необходимый температурный режим, все инженерные системы работают – в том числе, вентиляция, с которой до капремонта были серьезные трудности (о том, какая парилка стояла в бассейне - многие волгоградцы хорошо помнят). Уже набран штат сотрудников. Бассейн внешне выглядит как картинка – он, действительно, преобразился до неузнаваемости. Однако, что делать с вышками - непонятно.

ИА «Высота 102» обратилось за комментарием к ректору Волгоградской государственной академии физической культуры. Виктор Якимович подтвердил, что учебное заведение сейчас озадачено решением этого вопроса.

«Мы заказали серьезное техническое обследование бетонных конструкций прыжковых вышек. Если результат будет отрицательный и компенсационные мероприятия выполнить нельзя, то необходимо будет заказать проект строительства новых вышек, рассчитать их сметную стоимость и запрашивать у Министерства спорта финансирование», - пояснил руководитель вуза. То есть, старые конструкции необходимо будет «срезать» и установить новые. Как долго продлится эта работа и на какой период времени бассейн снова придется закрыть – опять-таки неизвестно.





Открытия бассейна с нетерпением ждет почти сотня воспитанников муниципальной спортивной школы №8 по прыжкам в воду. Другого подходящего бассейна в Волгограде для их занятий нет. «Спартак» - был и остается единственным городским бассейном, в котором проходили и тренировки, и состязания среди прыгунов в воду. Последние четыре года подопечные спортшколы вынуждены регулярно совершать марш-броски из Волгограда в бассейн Волжского, где есть только трех- и пятиметровые вышки.

«Для подготовки более сложных программ и участия в Первенстве России, дети должны прыгать с более высоких вышек, - поясняет директор спортшколы №8 Ольга Тархова. - У нас такой возможности пока нет». В прежние годы на Первенство России от Волгоградской области ежегодно выезжали примерно по 12 человек, из которых 3-4 человека возвращались домой призерами.

«Уже долгое время от нашего региона на федеральных соревнованиях выступает только одна наша ведущая спортсменка - 18-летняя Ульяна Клюева, которая тренируется в Подмосковье», - говорит руководитель учреждения. Прыжки в воду - один из коронных видов спорта для Волгограда. Регионов, в которых развивают это направление, на всю Россию - только 12. И город-герой заметно теряет свои позиции среди других субъектов, в том числе, из-за отсутствия качественных условий для тренировок.





В настоящее время академия заключает договор с МБУ СШОР №8 на оказание физкультурно-спортивных услуг. Уже в ближайшее время подопечные спортшколы смогут приходить туда и заниматься в тренажерном зале. В помещении, который называют «сухим бассейном», установят необходимые снаряды - в том числе, акробатические батуты и лонжи для обучения детей технике прыжков. Руководство спортшколы и физакадемия ведут переговоры о возможности монтажа в самом бассейне нескольких метровых трамплинов, чтобы дети могли заниматься на воде. Об использовании стационарных вышек до подготовки экспертного заключения речи пока быть не может.

В настоящее время дети из волгоградской спортивной школы олимпийского резерва по-прежнему живут на два города. Тренеры, родители и сами ребята устали от бесконечного цейтнота и ждут, когда многострадальный «Спартак» вернется к жизни.

Отметим, что в случае, если эксперты подтвердят самые серьезные опасения о фатальной ошибке проектировщиков или строителей, то встает уже более серьезный вопрос - об ответственности лиц, допустивших грубейшие нарушения, на устранения которых могут потребоваться дополнительные миллионы из федерального бюджета.



