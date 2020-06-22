Борьба с коррупцией 22.06.2020 18:59
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22.06.2020 18:59
Центральный бассейн Волгограда, который вот-вот должен был после ремонта распахнуть двери для спортсменов, по-прежнему не готов к полноценной работе. Как стало известно ИА «Высота 102», объект, капремонт которого осуществлялся за счет субсидий из федерального бюджета, не соответствует многим требованиям и поэтому никак не может быть принят на баланс Волгоградской академией физической культуры.
В распоряжении информагентства оказалась копия письма ректора Виктора Якимовича в адрес заказчика ремонта - ФГУП «Спорт-инжиниринг». Руководитель ВУЗа информирует, что эксплуатировать объект будет весьма затруднительно, так как специалисты выявили целый ряд конструктивных изменений здания и инженерных систем, выполненных не в соответствии с проектной документацией. Получается, что проведенный ремонт бассейна фактически ставит крест на одном из «коронных» для Волгограда видов спорта - прыжках в воду, потому что исполнителями капремонта изменена система перелива чаши бассейна и «в результате прыжковые вышки непригодны для использования в тренировочном процессе». Также указывается, что «система водоподготовки чаши бассейна имеет серьезные недостатки, среди которых недостаточная мощность фильтрационных насосов и значительно недостаточная мощность теплообменников».
Кроме того, при проведении работ по ремонту объекта, в том числе, по западному фасаду здания был заложен спуск в подвальное машинное отделение, а также выведена из эксплуатации наружная ливневая канализация, что уже привело к размыву асфальтового покрытия и затоплению территории стадиона «Волгоград Арена».
В целом, согласно письму, в ФГБОУ ВО «ВГАФК» считают, что передаваемый волгоградским спортсменам объект, если не исправить все недоделки и дефекты, не будет соответствовать ни федеральному закону о физической культуре и спорте, ни требованиям к антитеррористической защищенности.
ИА «Высота 102» удалось выяснить, что же ответили на претензии в ФГУП «Спорт-Ин».
В организации заверили, что работы проводились в соответствии с проектной и сметной документацией, а также намекнули, что скоро прекратят существование. «Кроме того, учитывая нахождение ФГУП «Спорт-Ин» в стадии ликвидации, и подписанным актом приемки в эксплуатацию законченного ремонтом крытого плавательного бассейна «Спартак» (15.05.2020), полагаем целесообразным учесть затраты на дооснащение бассейна и выполнение дополнительных работ, при формировании бюджета ФГБОУ ВО «ВГАФК» на эксплуатацию и содержание бассейна», - отмечено в письме за подписью председателя ликвидационной комиссии учреждения «Спорт-Инжиниринг» А.В.Милованова.
Напомним, в 2016 году ФГУП «Спорт - Ин» выкупило бассейн «Спартак» у профсоюзов за 56 миллионов рублей. К ЧМ-2018 объект, который располагается рядом со стадионом «Волгоград Арена», отремонтировали снаружи. Работы внутри, по заверению владельца, должны были завершиться в декабре 2018 года, однако этого не произошло. Ремонт сопровождался скандалами. На первого подрядчика - ООО «Дизан-сервис» жаловались субподрядчики, которым не платили за выполненные работы. С «Дизайн-Сервисом» «Спорт-Ин» рассталось и заключило новый договор – с АО «Стройтрансгаз», возводившего стадион «Волгоград Арена». Срок завершения капитального ремонта бассейна был перенесен на декабрь 2019 года. После этого, комиссия ФГУП «Спорт - Ин», провела проверку результатов работ, выполненных АО «Стройтрансгаз» и 31 декабря 2019 года подписала «Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта «Капитальный ремонт недвижимого имущества крытого плавательного бассейна «Спартак», расположенного в г. Волгограде, проспект им. В.И. Ленина, д. 74, 76 б (2-этап)». Стоит отметить, что на публикуемых информагентством фотографиях, сделанных в марте текущего года, отремонтированный спортобъект выглядит несколько странно. А с учетом выявленных недостатков, не исключено, что есть поводы для соответствующего внимания к истории затянувшегося ремонта со стороны надзорных и правоохранительных органов.
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