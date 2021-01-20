



В Волгоградской физакадемии запущен в тестовом режиме новый спортивный объект – крытый 50-метровый бассейн, который ранее был передан вузу на баланс по решению Минспорта РФ. Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградской академии физической культуры, в ближайшее время там установят электронное табло, необходимое для проведения официальных соревнований, и закупят необходимый для тренировок инвентарь. Обновленный бассейн оснащен несколькими раздевалками с душевыми зонами, помещениями для установки спортивных тренажеров, площадкой для общепита и большим гардеробом.





Напомним, в 2016 году ФГУП «Спорт - Ин» выкупило у облсовпрофа за 56 миллионов рублей бассейн «Спартак». К ЧМ-2018 объект, который расположенный рядом со стадионом «Волгоград Арена», отремонтировали снаружи. Внутренние работы должны были завершиться в декабре 2018 года, однако ремонт затянулся и сопровождался многочисленными скандалами. На первого подрядчика - ООО «Дизайн-сервис» - жаловались субподрядчики, которым не платили за выполненные работы. В итоге «Спорт-Ин» расторгло договор с «токсичной» фирмой и заключило новый – с АО «Стройтрансгаз». Эта известная компания возводила стадион «Волгоград Арена». Срок завершения работ перенесли на декабрь 2019 года. После этого комиссия заказчика проверила результаты выполненных работ и 31 декабря подписала акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта. Однако вскоре «Спорт-Инжиниринг» заявил о начале процедуры своего банкротства, а в так называемом отремонтированном бассейне вскрылись множественные недостатки. В частности, целый ряд конструктивных изменений здания и инженерных систем не соответствовали проектной документации. Так, исполнители капремонта изменили систему перелива чаши бассейна, в результате чего прыжковые вышки могли оказаться непригодными для спортивных тренировок. Серьезные недостатки также имела система водоподготовки чаши бассейна, специалистов волновала маленькая мощность фильтрационных насосов и теплообменников.





Кроме того, по западному фасаду здания был заложен спуск в подвальное машинное отделение, а также выведена из эксплуатации наружная ливневая канализация, что приводило к размыву асфальта и затоплению территории «Волгоград Арены». На этом основании руководство ВГАФК ранее выражало сомнение в целесообразности передачи объекта на баланс вуза. Как пояснили информагентству в физакадемии, вопрос соответствия прыжковых вышек техническим требованиям до сих пор не решен. В настоящее время вуз направил запрос Самарский государственный архив Самарской области, специалисты которого могут определить несущие способности вышек. Мы должны понять, что они (вышки – прим.ред.) из себя представляют, и какие компенсационные меры можно предпринять после обследования бассейна», - сообщили в образовательном учреждении.

Фото пресс-службы ВГАФК.