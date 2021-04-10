В Волгоградской области пропал 13-летний школьник

Происшествия 10.04.2021 00:12
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10.04.2021 00:12
Спасатели, полицейские, следователи, представители местной власти и волонтеры ищут в Волгоградской области 13-летнего Михаила, который в пятницу в полдень ушел за дровами и домой больше не вернулся. Об этом ИА «Высота 102» сообщил руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков. Мальчик учится в 7 классе Чиганакской средней школы.
В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 9 апреля примерно в 12 часов школьник по поручению своего отца направился за дровами в посадку на окраину хутора, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Очевидцы сообщили, что через пару часов после ухода из дома, похожего на Михаила подростка видели в резиновой лодке в акватории Цимлянского водохранилища в 150 метрах от берега недалеко от хутора Чиганаки. Родители сообщили о пропаже ребенка уже вечером, что затрудняет поиски подростка. С рассветом поисковая операция продолжится.
Приметы Михаила: рост примерно 170-175 см, на вид 15 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, короткие темные волосы, глаза карие. На момент исчезновения был одет: куртка и брюки болоневые черного цвета, шапка-вязанка черного цвета.
Следователи обращаются ко всем, кто опознал разыскиваемого и располагает сведениями о месте его нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-76)3-12-04, 8-999-744-13-22, 8-999-744-02-58 или «02».
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