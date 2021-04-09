Сообщения о бомбах в судах Волгограда оказались ложными





Взрывных устройств в пяти районных судах Волгограда, которые сегодня были эвакуированы из-за поступивших угроз, не обнаружено. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФССП России по региону, в настоящее время все суды работают в штатном режиме. Пострадавших нет.

Напомним, что сегодня из-за анонимных сообщений о минировании были эвакуированы сотрудники и посетители судов в пяти районах города - Кировском, Дзержинском, Красноармейском, Советском и Краснооктябрьском. После этого оперативные группы силовых структур провели проверку помещений.



