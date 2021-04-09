В Волгограде массово эвакуируют суды





Из-за сообщений о минировании в Волгограде эвакуируют суды в пяти районах - Кировском, Дзержинском, Красноармейском, Советском и Краснооктябрьском. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Сотрудники и посетители районных судов эвакуируются до проверки сообщений сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.



