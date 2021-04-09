Происшествия

В Волгограде массово эвакуируют суды

Происшествия 09.04.2021 10:34
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09.04.2021 10:34


Из-за сообщений о минировании в Волгограде эвакуируют суды в пяти районах - Кировском, Дзержинском, Красноармейском, Советском и Краснооктябрьском. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Сотрудники и посетители районных судов эвакуируются до проверки сообщений сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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