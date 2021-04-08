



В разбойном нападении на волгоградскую пенсионерку и покушении на ее убийство обвиняются двое братьев из Саратовской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, фигурантам уголовного дела, расследование которого завершено, также инкриминируется кража с банковского счета.

По данным следствия, в апреле прошлого года родственники прибыли в Волгоградскую области, скрываясь от органов следствия. Спустя три месяца скитаний они оказались в городе Дубовке, где в поисках ночлега пришли к 72-летней местной жительнице. Пенсионерка отказалась пустить братьев в дом, но случайно упомянула, что проживает одна. Вечером 5 августа пьяные путники проникли к ней в дом, где стали душить спящую хозяйку жилища подушкой, а затем требовать от нее выдать ценные вещи и деньги. Обыскивая комнаты, они обнаружили два мобильных телефона и банковские карты потерпевшей, от которых испуганная пожилая женщина сама назвала пин-коды. Один из братьев решил расправиться с пенсионеркой - он накинул ей на шею простынь и стал душить, пока та не потеряла сознание, а затем включил все конфорки на газовой плите и даже духовку, рассчитывая на то, что хозяйка дома скончается от отравления. Однако женщина чудом выжила. Она пришла в сознание, когда в ее доме уже никого не было, а ядовитый газ только начинал скапливаться в комнатах. Потерпевшая обратилась за помощью к соседке, которая сразу же вызвала бригаду медиков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Участковый уполномоченный полиции, который прибыл на место происшествия первым, выключил газ, предотвратив ЧП.

Обвиняемые были задержаны спустя двое суток в городе Волжском. Они уже успели снять с украденных банковских карт все деньги. Братья ранее уже привлекались к уголовной ответственности, имеют судимости за кражи.

Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.