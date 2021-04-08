Экономика 08.04.2021 15:22 Новости компаний
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08.04.2021 15:22 Новости компаний
Впервые в России клиенты СберБанка при оформлении ипотеки смогут включить дополнительные расходы в сумму кредита. Стоимость сервисов «Электронная регистрация», «Безопасные расчёты» и агентское вознаграждение риелтору можно не оплачивать отдельно, а объединить с ипотечным кредитом, - пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе СберБанка.
"Более 80% сделок банка проходят с использованием электронной регистрации, безопасных расчётов и сопровождаются риелторами. Это действительно удобно — наши клиенты могут безопасно купить жильё в ипотеку за один визит в офис банка. Новая возможность — впервые на российском рынке, позволит включить стоимость дополнительных услуг в сумму кредита и сократить единовременные расходы для клиента", - отметил Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
Сейчас данная возможность доступна при покупке квартиры на вторичном рынке для клиентов с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья. До конца 2021 года список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширен и доступен большему числу клиентов.
Ранее СберБанк с использованием сервисов ДомКлик начал выдавать ипотеку на вторичном рынке онлайн — без визита покупателя и продавца в банк.
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