Склонен к нападению: Волгоградский облсуд вернул в колонию осужденного за насилие на митинге





Волгоградский областной суд отменил условно-досрочное освобождение фигуранта «московского дела» Егора Лесных. В декабре 2019 года его осудили на три года колонии-поселения за применение насилия к росгвардейцу во время несанкционированного митинга в Москве. В январе текущего года Волжский горсуд удовлетворил ходатайство адвоката и

освободил мужчину от оставшегося наказания сроком 1 год 5 месяцев.

Сторона защиты мотивировала свою просьбу тем, что у Лесных в колонии нет взысканий и есть поощрение за добросовестное отношение к труду. Кроме того, со слов защитника, у Лесных имеется возможность трудоустройства.

Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, прокуратура обжаловала постановление суда, полагая, что основания для УДО фигуранта дела отсутствуют. Волгоградский областной суд согласился позицией надзорного органа. Анализируя материалы, характеризующие личность и поведение осуждённого на протяжении всего периода отбывания наказания, облсуд установил, что имеются сведения, не позволяющие сделать однозначный вывод о том, что Лесных твёрдо встал на путь исправления. Так, из характеристики администрации колонии-поселения следует, что Лесных состоит на профилактическом учете, как склонный к нападению на сотрудников исправительного учреждения. Кроме того, он допустил нарушение установленного порядка отбывания наказания, в связи с чем с ним проведена профилактическая беседа.

Фото: vc.com