Экология 05.04.2021 12:22 Новости компаний
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05.04.2021 12:22 Новости компаний
В рамках проекта «Зелёный Марафон» Сбер запускает одноимённое мобильное приложение, которое станет вашим помощником по здоровому и экологичному образу жизни.
С помощью приложения можно:
— сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам;
— конвертировать беговые достижения в озеленение планеты;
— получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению;
— стать «зелёным» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.
Приложение «Зелёный Марафон» — это:
— трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;
— тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;
— видео беговых упражнений;
— беговые и экологические челленджи;
— возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;
— возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от СберЗдоровья, Okko, СберУслуг, СберМаркета, СберЗвука, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила, Delivery Club, СберСтрахования, Работа.ру, СБЕР Кидз и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).
Цель проекта «Зелёный Марафон», который реализуют Сбер и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.
В ходе «Зелёного Марафона» Сбер совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.
Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в «Зелёном Марафоне» и его экологических инициативах:
— жертвуя средства на экологические проекты на портале СберВместе;
— приняв участие в забеге в Москве — все средства, собранные от регистрации участников, будут направлены в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев;
— в качестве амбассадора, ведущего «зелёный» образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.
Сам забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды в 180 городах России. Список городов и условия участия размещены на сайте https://greenmarathon.ru
В этот день топ-100 пользователей приложения «Зелёный Марафон» будут награждены мерчем с символикой мероприятия.
Скачать мобильное приложение можно по ссылке https://gmarathon.page.link/partner , а также в App Store и Google Play.
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