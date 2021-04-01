Здравоохранение

В Волжском продолжаются ремонтные работы на станции скорой медицинской помощи

Здравоохранение 01.04.2021 14:11 Новости компаний
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01.04.2021 14:11 Новости компаний


В Волжском прошла рабочая встреча Председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева и Председателя Совета при Губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности, заместителя председателя комитета по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской областной Думы Сергея Четверикова.  
Цель встречи – знакомство с ходом выполнения ремонтных работ в помещении Волжской клинической станции скорой медицинской помощи и обсуждение вопросов развития производственной медицины.
 
В ходе визита Анатолий Себелев и Сергей Четвериков посетили медико-санитарную часть Волжского трубного завода и площадку станции скорой медицинской помощи. Они отметили высокую степень готовности отремонтированных помещений для перевода оборудования и персонала волжского филиала № 2 Волгоградского областного центра крови, который сейчас располагается в поликлинике ВТЗ. Что позволит значительно повысить объем, качество и эффективность оказания медицинских услуг в поликлинике предприятия, а также увеличит количество заготовок донорской крови и ее компонентов.  
По мнению Председателя Совета при Губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности Сергея Четверикова, четкая и слаженная работа всех органов власти, областного центра и города Волжского за последние годы кардинально изменила ситуацию с развитием системы регионального здравоохранения, и сегодня позволяет реализовывать конкретные проекты, направленные на улучшение  обеспечения населения качественными медицинскими услугами.


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